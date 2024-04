Ferland Mendy : incontournable au Real, indésirable en équipe nationale ?

À six semaines d’un Euro qu'il risque de regarder depuis son canapé, Ferland Mendy est toujours solidement installé à la gauche de la défense du Real Madrid et demi-finaliste de Ligue des champions ce mardi contre le Bayern. Avant même qu'elle ne soit entérinée, son histoire avec l’équipe de France a déjà un goût d’inachevé.

Au jeu des maillots, le numéro 22 évoque l’incertitude. D’abord l’apanage du troisième gardien (comment oublier les éternels Ettori, Martini, Charbonnier ou Ramé, engoncés dans leurs liquettes bigarrées ?), il est devenu, par la force des choses, la marque de fabrique du petit nouveau ou, moins enviable, du joueur d’appoint. Dans les deux cas, il confère à son propriétaire un statut mouvant, où rien n’est fait. Il est, par essence, le numéro de celui qui va devoir cravacher. À noter que Franck Ribéry, révélation du Mondial 2006 chez les Bleus, en était l’étendard, révélant ainsi qu’il existe un chemin, escarpé mais pas impossible, pour devenir à terme, sinon indéboulonnable, un joueur qui compte.

C’est donc revêtu de la sorte que Ferland Mendy foule la pelouse du Stade de France, en ce mois de novembre 2018, pour honorer sa première sélection, en qualité de titulaire. Cette rencontre amicale contre des Uruguayens revanchards après leur défaite quelques mois plus tôt à la Coupe du monde est à la fois un test pour celui qui n’est professionnel que depuis trois ans et la suite logique des choses, tant il impressionne le landerneau footballistique, un an seulement après son arrivée à Lyon. À 23 ans, le Franco-Sénégalais est au pinacle. Archétype du latéral gauche « moderne » , selon Johan Louvel, son entraîneur en équipe B du Havre, « un vrai gaucher, un joueur qui avait les caractéristiques athlétiques, la puissance et l’explosivité ». …

Par Gaspard Couderc pour SOFOOT.com