Ferland Mendy, feu d'artifice

Auteur d'un but magnifique contre Grenade, sa toute première réalisation avec le Real Madrid, Ferland Mendy est sur un petit nuage. Ce lundi soir, le latéral a en effet démontré toutes ses qualités de puissance et prouvé qu'il était l'arrière gauche français du moment.

Ferland, c'est les autres

Oh, le beau missile !

Vidéo

Parfois, la symbolique d'un but se coordonne parfaitement avec sa création artistique concrète. L'action et les gestes observés pour aboutir au tremblement de filet disent alors beaucoup du joueur en question, ou du moins l'essentiel. La volée magistrale de Zinédine Zidane, claquée en finale de Ligue des Champions 2002 contre le Bayer Leverkusen, exprimait par exemple ce que représentait le Français : technique, talent, instinct, victoire, beauté.Ce lundi, le numéro dix devenu entraîneur a pu se faire la même remarque en observant ses poulains battre difficilement Grenade (1-2) et se rapprocher encore davantage du titre de champion. À la dixième minute de la partie, le technicien a en effet savouré l'exploit personnel de Ferland Mendy pour l'ouverture du score du Real Madrid. Et s'il ne peut sérieusement être comparé à celui du double Z en C1 puisqu'il ne s'agissait "que" d'une 36journée de Liga, ce caramel raconte tout de même une histoire.Cette histoire, c'est celle d'un latéral gauche débarqué l'été dernier (en provenance de l'Olympique Lyonnais, contre un chèque de 48 millions d'euros) qui vient d'inscrire son tout premier but avec son nouveau club d'une manière qui lui ressemble totalement. Les maîtres-mots, cette fois ? Vitesse, explosivité, puissance, précision, audace. Soit les qualités premières du latéral gauche, et les armes qui lui ont permis de battre Rui Silva.