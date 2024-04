information fournie par So Foot • 27/04/2024 à 21:12

Fenerbahçe remporte le derby face à Beşiktaş

Fenerbahçe SK 2-1 Beşiktaş JK

C’est sûr que c’est mieux quand ils finissent les matchs.

On avait droit à un chaud bouillant derby d’Istanbul ce samedi, et c’est Fenerbahçe qui a su prendre l’avantage sur Beşiktaş sur sa pelouse (2-1). Les Canaris ont été bien aidés par l’expulsion prématurée d’Al-Musrati, qui a massé la cheville de Frad avec ses crampons. Cinq minutes plus tard, le Brésilien s’est vengé en envoyant un bon ballon vers Dušan Tadić, qui a remis vers Michy Batshuayi de la poitrine, laissant le Belge conclure de près, à la demi-heure de jeu. Même à dix, les Aigles ont fait passer des sueurs froides dans les tribunes, alors que Dominik Livaković a été obligé de réaliser un arrêt sensationnel pour empêcher Jackson Muleka d’égaliser de la tête (48 e ).…

LT pour SOFOOT.com