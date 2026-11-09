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Fenerbahçe dément l’arrivée de Francesco Totti
information fournie par So Foot 09/11/2026 à 16:35

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Fenerbahçe dément l’arrivée de Francesco Totti

Fenerbahçe dément l’arrivée de Francesco Totti

Pas de projet turc pour Totti. La nouvelle s’était répandue comme une traînée de poudre sur les rives du Bosphore, une folle rumeur selon laquelle la légende de la Roma Francesco Totti serait sur le point d’intégrer le board du club de la capitale turque, Fenerbahçe.

Désireux de renforcer la direction du club, les dirigeants stambouliotes auraient fait appel à l’ancien international italien selon le média Sözcü , qui explique notamment que Fenerbahçe aurait pensé à l’intégration de Totti dans son organigramme pour mener le projet sportif du club.…

MB pour SOFOOT.com

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