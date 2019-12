Fendi invente le sac au cuir parfumé

La marque italienne Fendi a sollicité le nez Francis Kurkdjian pour créer, en édition limitée, une version parfumée de son emblématique sac Baguette.

On peut être une respectable maison de luxe et s'autoriser des expériences déroutantes et décalées. Ainsi Fendi aime jouer avec ses classiques. À l'occasion de la foire Design Miami en cours, la griffe italienne fait muer son emblématique sac Baguette en inventant un nouveau modèle qui convoque la synesthésie. Pour la première fois, vingt exemplaires (dix sacs pour femme, dix sacs pour homme) du premier it-bag de l'histoire de la mode sont taillés dans un cuir parfumé, visuellement marqué par l'empreinte de la goutte de la fragrance.

« Le Baguette fut le premier sac à posséder son propre nom. Lui offrir un parfum dédié est une manière de le rendre encore plus spécial et unique », commente Silvia Venturini Fendi, qui, pour ce projet, a collaboré avec le parfumeur Francis Kurkdjian (dont la marque est, comme Fendi, dans le giron de LVMH) et l'artiste photographe Christelle Boulé.

Méthode brevetée

L'association entre la marque italienne et le nez français s'est imposée comme une évidence, la première détenant un savoir-faire spécifique du travail du cuir, la seconde, une méthode pour le parfumer pendant trois ans. « Fendi m'a sollicité pour utiliser mon brevet, raconte Francis Kurkdjian. Il a d'abord fallu s'assurer que le procédé, qui consiste à tremper la peau dans un bain de parfum durant plusieurs jours à plusieurs semaines, fonctionnait avec son Cuoio Romano. Que ce dernier ne se décomposait pas. »

Pour imaginer la fragrance, le parfumeur a humé l'esprit de cette institution familiale dans ses archives et ses ateliers haute couture à Rome : « J'ai été marqué par la légèreté, au sens propre [Fendi est célèbre pour ses cuirs extrêmement fins] comme au figuré : c'est une maison avec de l'humour, sans aucune prétention. » Et d'ajouter : « Les parfums cuirés sont traditionnellement sombres, très masculins, avec des notes goudronneuses. J'ai voulu aller vers un cuir doux, rond, souple et unisexe ».

