Femmes voilées comparées à des «sorcières d'Halloween» : pas de sanctions pour le sénateur

Exercer un parallèle entre accompagnatrices scolaires voilées et « sorcières d'Halloween ». Les propos véhéments tenus à la tribune du Sénat par le parlementaire de Moselle Jean-Louis Masson, en amont du vote sur l'interdiction du voile lors des sorties scolaires, avaient fait grand bruit. Ils ne seront pourtant pas sanctionnés, annonce ce jeudi Public Sénat.« On pourrait aussi sortir des sorcières d'Halloween pour accompagner les enfants », s'était notamment écrié l'élu le 29 octobre, avant de conclure en intimant les « communautaristes » à « retourner d'où ils viennent ». Comment un élu de la République peut-il tenir des propos aussi violents à l'encontre de nos concitoyens ? Il semblerait que le Sénateur Jean-Louis #Masson ne cache plus son racisme et sa haine contre les français de confession musulmane !#DirectSenat pic.twitter.com/fchAzYuVk1-- Ludovic MENDES (@ludovicMDS) October 29, 2019 L'indignation face à la diatribe de l'élu (sans étiquette) avait gagné les réseaux sociaux, tout autant que les couloirs du Palais du Luxembourg, poussant le sénateur et vice-président PS, David Assouline à saisir le bureau du Sénat afin qu'il se prononce sur d'éventuelles sanctions contre son confrère, comme l'avait annoncé Le Parisien le 30 octobre.Le Sénat dénonce « le caractère provocateur et vexatoire des propos »L'instance composée de 26 sénateurs « a constaté qu'(elle) n'avait pas compétence pour sanctionner de quelque manière que ce soit un sénateur pour des propos inappropriés tenus en séance publique », a-t-elle conclu, dans un communiqué cité par Public sénat.Elle tient néanmoins à désapprouver « le caractère provocateur et vexatoire des propos mis en cause », tout en « réaffirmant son attachement au droit absolu à la liberté d'expression des sénateurs ».Le président du Sénat, Gérard Larcher, recevra Jean-Luc Masson, ancien membre du RPR, pour évoquer les ...