Féminicides, viols, harcèlement : les chiffres des violences contre les femmes

Un rapport témoigne de l'ampleur des violences faites aux femmes en France ( AFP / Charly TRIBALLEAU )

Plus d'une centaine de féminicides l'an dernier, 272.000 femmes victimes de viol en 2024 et 1,3 million victimes de harcèlement sexuel : un rapport publié mercredi témoigne de l'ampleur des violences faites aux femmes en France.

"Les violences sexistes et sexuelles touchent les femmes de manière disproportionnée", souligne ce rapport de la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof), publié à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences contre les femmes, le 25 novembre.

111 victimes de féminicides

En 2025, 111 femmes ont été tuées au sein du couple, contre 107 l'année précédente. Parmi elles, 41 avaient signalé des violences aux forces de l'ordre. Parmi elles, les femmes de 30 à 59 ans et celles de plus de 70 ans sont surreprésentées.

En outre, 333 femmes ont été victimes de tentatives de féminicide au sein du couple. Un nombre en hausse de 23 % par rapport à 2024.

En 2025, 25 hommes ont été tués au sein du couple.

Suicides forcés en hausse

L'an dernier, 1.011 femmes victimes de harcèlement par leur conjoint ou ex-conjoint se sont suicidées ou ont tenté de le faire, soit une hausse de 12 %.

272.000 victimes de violences sexuelles

En 2024, 272.000 femmes majeures ont déclaré dans une enquête avoir été victimes de viols, tentatives de viols ou agressions sexuelles, soit une femme victime de violences sexuelles toutes les deux minutes. Parmi elles, 8 % déclarent avoir porté plainte.

Les femmes représentent 85 % des victimes de ce type de violence. Pour la quasi-totalité d'entre elles, l'agresseur était un homme (98%). Plus de la moitié le connaissaient, personnellement ou de vue. La moitié de ces victimes sont âgées de 18 à 24 ans.

Violences conjugales

Quelque 375.000 femmes majeures ont déclaré avoir été victimes de violences (verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles) de la part de leur partenaire ou ex-partenaire. L'agresseur était un homme dans 98 % des cas. 15 % des victimes ont déposé plainte.

Les femmes représentent 78 % des victimes de ce type de violences.

Ces situations "se caractérisent par le cumul des formes de violences et la répétition des épisodes violents", souligne le rapport.

Harcèlement sexuel largement répandu

Plus de 1,3 million de femmes majeures ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel, d'exhibition sexuelle ou d'envoi d'images à caractère sexuel et non sollicitées en 2024. Soit une femme victime toutes les 24 secondes. Seules 2 % d'entre elles ont déposé plainte.

Les femmes sont aussi plus souvent victimes de ce type de violences que les hommes (84% des victimes).

Pour près de 95 % des femmes victimes, l'agresseur est un homme.

Condamnations en hausse

En 2025, 53.299 condamnations définitives pour des violences sexistes et sexuelles ont été prononcées (+8 % depuis 2022).

Dans le détail, 86 % de ces condamnations ont donné lieu à une peine d’emprisonnement, dont 38 % ferme ou en partie ferme. 91 % des condamnés étaient des hommes.

La majorité des condamnations visaient des infractions commises au sein du couple (83 %).

Divers dispositifs de protection

En 2025, 4.426 ordonnances de protection (interdictions de contact avec la victime ou de se rendre dans des lieux déterminés...) ont été acceptées, au moins partiellement.

Actuellement, 5.654 téléphones grave danger, qui permettent d'alerter pour une intervention des forces de l'ordre, sont actifs ainsi que 625 bracelets anti-rapprochement pour géolocaliser les victimes.

Par ailleurs, 3.704 femmes ont bénéficié du "pack nouveau départ", un dispositif qui mobilise des services publics pour accompagner vers l'autonomie des victimes. Aurore Bergé a précisé mercredi que ce pack déployé dans 20 départements devrait être généralisé à fin 2027. Ce dispositif permet "d'anticiper le moment où elle (la femme) sera prête à quitter le conjoint violent" par une aide au "réhébergement, la scolarisation de ses enfants, ses droits sociaux, ses droits administratifs" ou encore "le retour à un emploi", a précisé la ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes.

Une proposition de loi en cours d'examen

Adoptée le 13 octobre à l'Assemblée nationale, une proposition de loi dite "intégrale" entend agir sur toute la chaîne de violences faites aux femmes et aux enfants, de la prévention à la réparation, à l'aide d'une batterie de mesures. Elle sera examinée en janvier au Sénat.