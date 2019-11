Féminicides : en Seine-Saint-Denis, un dispositif pour sauver les enfants

« Papa a tué maman. » Ces mots-là, le docteur Clémentine Rappaport les entend souvent, répétés par des enfants traumatisés, dans son bureau de l'hôpital Robert-Ballanger, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Un bureau empli de jouets et de peluches, pour des bambins qui ont vécu l'horreur.Responsable du service pédopsychiatrie, la praticienne dirige la seule unité en France dédiée à la prise en charge des enfants covictimes de féminicides. « En clair, les enfants qui ont assisté au meurtre de leur mère par leur père », résume Clémentine Rappaport, voix douce et posée. En France, au moins 137 femmes ont été tuées par leur conjoint depuis le début de l'année, trois dans le département de Seine-Saint-Denis. LIRE AUSSI > Violences faites aux femmes : comment en finir avec les féminicides ?Créé en 2013 dans le cadre du protocole féminicide, qui vise à coordonner les intervenants - police, justice, services sociaux - dans les affaires de meurtres conjugaux, ce dispositif suit 28 enfants.Les premiers ont été accueillis en 2015. Un soir de février, Adam, Lina, Isaac (les prénoms ont été modifiés), 3, 4 et 5 ans, avaient vu leur père poignarder leur mère et leur grand-mère. A l'époque, les enquêteurs avaient expliqué les avoir découverts maculés de sang, entre le corps de « maman » et celui de « mamie ».Des séances d'écoute, de relaxation, de thérapie corporelle« Avant notre dispositif, les enfants étaient immédiatement confiés à qui passait par là : voisins, membres de la famille plus ou moins proches. Sans suivi dédié en protection de l'enfance ou en psychologie », raconte Clémentine Rappaport. Résultat : d'importants troubles du comportement, et du langage.Avec le protocole féminicide, le parquet de Bobigny prend une décision d'hospitalisation des bambins, qui prend effet dès l'entrée des policiers sur les lieux du crime. « Les policiers sont chargés de constituer un ...