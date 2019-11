Féminicides : 360 millions d'euros sur la table

Après la marée violette qui a envahi ce samedi le centre de Paris, c'est l'heure des comptes. Ce lundi matin, Edouard Philippe, pour la clôture du Grenelle des violences conjugales, devrait annoncer un nouveau train de mesures afin de lutter contre les féminicides (déjà 138 depuis le début de l'année !)Pour mieux protéger les victimes de violences conjugales, le Premier ministre veut que le numéro d'appel d'urgence, le 39 19 soit désormais accessible 24 h/24. Actuellement, ce service ferme à partir de 22 heures, et même 18 heures les week-ends et jours fériés. Il entend aussi améliorer l'accompagnement des victimes dans les commissariats. 80 postes d'intervenants sociaux, en plus des 271 existants, seront donc créés et dès ce lundi, les policiers, gendarmes auront en main « une grille unique d'évaluation du danger » afin d'éviter les différences d'appréciation d'une commune à l'autre.La question du secret médical« Tous ces professionnels devront se référer à 23 questions listées avant même le dépôt de plainte », explique-t-on dans l'entourage du Premier ministre où l'on admet « qu'il y a de grands progrès à faire dans l'accueil quand les femmes osent pousser la porte d'un commissariat ou d'une brigade de gendarmerie ». Autre mesure sur la table, la possibilité pour les médecins de s'affranchir du secret médical dans certains cas. LIRE AUSSI > Dans 65 % des cas, des violences avaient été signalées à la policeElle sera débattue dans le cadre d'une proposition de loi portée par deux députés LREM qui sera déposée mi-janvier. Mais pas sûr que tous les médecins adhèrent : certains estiment que cela reviendrait à « trahir » la relation de confiance qu'ils ont avec leurs patientes. Au total, 360 millions d'euros seront consacrés en 2020 à la lutte contre les violences conjugales, explique-t-on à Matignon où l'on assure faire « mieux que l'Espagne où ...