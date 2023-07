Fellaini devient ambassadeur et investisseur de son club formateur

Retour aux sources.

Avant de marquer but sur but avec le club chinois du Shandong Taishan, Marouane Fellaini s’est surtout fait un nom sur le plan international avec les Diables Rouges, du côté de l’Angleterre sous la tunique d’Everton, puis de Manchester United. Mais tout à commencer en Belgique pour lui. Avant de toucher au monde professionnel avec le Standard, le désormais attaquant de 35 ans avait fait ses premières gammes à Mons, au Royal Francs Borains, et enfin à Charleroi, dans cet ordre. Et c’est pour un de ces trois clubs que Fellaini a décidé de mettre la main à la poche.…

MD pour SOFOOT.com