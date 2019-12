Félix Tagawa, de la Nouvelle-Calédonie au Mondial des clubs

Qualifiés pour la Coupe du monde des clubs grâce à leur victoire surprise lors de la dernière édition de la O-League, la Ligue des champions de l'Océanie, les amateurs du club néo-calédonien du Hienghène Sport s'apprêtent à défier Al-Sadd, champion du Qatar entraîné par un certain Xavi Hernández. Entretien avec Félix Tagawa, dont les joueurs, qui travaillent aux quatre coins de l'île, sont répartis en trois groupes qui s'entraînent sur trois sites différents.

Al SaddHienghène Sport 11/12/2019 18:30 Mondial des clubs - Barrages

C'est vrai, depuis que l'Australie a quitté la Confédération du football d'Océanie (OFC) pour la Confédération asiatique en 2006, c'est la Nouvelle-Zélande qui a pris le relais et qui archi-domine la compétition, et c'était la toute première victoire pour un club néo-calédonien. C'était même une finale 100% calédonienne : l'AS Magenta a sorti Auckland en demies pendant que nous battions Wellington. C'est un joli exploit, car ils sont semi-pros, alors que, même si on distribue quelques bonus, on est totalement amateurs. Tous les joueurs ont un travail à côté. En fait, on les a surpris en allant les chercher haut, alors qu'ils s'attendaient à faire face à un bloc bas. Vous rajoutez un excellent gardien à cela et ça se termine avec une victoire 2-0 pour nous. Ce n'était que notre deuxième participation à la O-League, mais finalement on termine meilleure défense et meilleure attaque, donc on mérite notre victoire finale.