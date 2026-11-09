Felix Nmecha sur le point de se prendre une soufflante par Jürgen Klopp
La religion ça reste à la maison. Le week-end dernier, Felix Nmecha a de nouveau fait parler de lui en effectuant sa « célébration couronne » après avoir marqué avec le Borussia Dortmund en Bundesliga contre Elversberg. Cette célébration fait écho à la campagne « Le retour du roi », portée par l’association Ballers in God , composée de footballeurs ouvertement chrétiens fondamentalistes et qui, d’après une enquête de la télévision publique allemande ZDF, affiche des positions notamment homophobes et contre l’avortement, une pratique considérée comme « un plan de Satan. »
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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