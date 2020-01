Felix Magath, retour en farce

A 66 ans, Felix Magath n'est toujours pas prêt à goûter aux joies de la retraite. L'ex-entraîneur du Bayern et de Wolfsburg reprend du service dans un rôle un peu particulier puisqu'il prend la tête de Flyeralarm Global Soccer, un nouveau projet sportif germano-autrichien qui pourrait faire de la grande gueule du football allemand une sorte de nouveau Ralf Rangnick.

Faire bonne impression

Il est de retour ! Depuis son départ du club chinois de Shandong Luneng en décembre 2017, on était sans nouvelles de Felix Magath. Ce lundi, le football allemand a assisté au retour en grandes pompes de l'un de ses techniciens les plus marquants de la dernière décennie. Près de deux ans après sa dernière pige, celui qui fut champion d'Allemagne avec le Bayern en 2005 et 2006 et Wolfsburg en 2009 reprend donc du service. Sauf que ce ne sera pas sur un banc de touche. Pour l'avenir s'écrit désormais de façon un peu inattendue. En Allemagne comme ailleurs, tout le monde connaît le groupe Red Bull et ses investissements footballistiques. D'abord en Autriche, à Salzbourg, puis de l'autre côté de la frontière, à Leipzig. L'entreprise Flyeralarm parle, quant à elle, un peu moins au quidam et pourtant, cette société d'impression en ligne a déjà un pied dans le ballon rond. Un bon pied d'ailleurs, puisque depuis mars 2017, elle est actionnaire du club de l'Admira Wacker à hauteur de 20%, suffisant pour en racheter le nom, modifié depuis lors en Fußballklub Flyeralarm Admira Wacker Mödling. Quelques mois plus tard, Flyeralarm étend son empire en Bavière en rachetant 49% des parts des Würzburger Kickers, en vertu de la sacro-sainte règle du 50+1. Et ce n'est pas tout : depuis le début de cette saison, l'entreprise a donné son nom à la Bundesliga féminine. Ajoutez à cela un deal avec la Bundesliga masculine et l'on peut désormais parler d'ambitions dévorantes.