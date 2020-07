Félix, le gardien du Brésil champion du monde 70, était nul !

Au Mundial 1970, la lumineuse Seleção a réussi à remporter la coupe malgré Félix, son gardien plus que moyen. En surmontant pareille faiblesse derrière, la bande à Pelé n'en a eu que plus de mérite...

La difficile succession de Gilmar...

Signé Bob Wilson, célèbre commentateur écossais de la BBCet présent au Mundial 1970. "Dirty Bob" faisait fi de la légendaire solidarité entre gardiens de but, puisque c'est en tant que grand "keeper" d'Arsenal (1963-1974) et international écossais qu'il avait assassiné un confrère, Félix, portier du grand Brésil champion du monde 1970 ! Un jugement trop sévère ? Pas vraiment... Au sein même de la, certains de ses coéquipiers, tel Joel (défenseur du Santos FC), lui accordaient une valeur limitée :Il est vrai qu'au Mexique, Félix Miéli Venerando, dit Félix, allait sur ses 33 ans. Qui plus est, ce pur Paulista resté longtemps au club secondaire du Portuguesa et sans grand palmarès notoire n'avait rejoint le prestigieux Fluminense de Rio qu'en 1968. À 31 ans...Un tournant décisif pour celui qu'on surnomme(papier en français), en référence à d'indéniables qualités qu'étaient sa finesse et ses sauts spectaculaires. Avec le Flu, il remportera le championnat de l'État de Rio à cinq reprises de 1969 à 1976 et en 1970 le Tournoi Roberto Gomes Pedrosa qui deviendra ensuite le championnat du Brésil. Son arrivée à Fluminense lui ouvrira en grand les portes de laqu'il avait fréquentée pour quelques matchs non officiels. Installé en sélection à partir de 1969, il souffre comme ses deux autres concurrents, Ado et Leão, de l'ombre gigantesque de Gilmar, immense gardien de lavainqueur des coupes du monde 1958 et 19162 et présent au Mondial anglais 1966. La relève de Gilmar est alors un sujet préoccupant au Brésil. L'impayable sélectionneur João Saldanha titularisera très souvent Félix, notamment à toutes les éliminatoires du Mundial avant de lui préférer le