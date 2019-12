"Federico Valverde va être une référence majeure des années 2020"

Si Federico Valverde est désormais l'un des milieux de terrain incontournables du Real Madrid de Zinédine Zidane, cela est en partie dû à sa formation au sein de Peñarol. Président quarantenaire des sections de jeunes au sein du mythique club de Montevideo, Pablo Torres explique en détail l'avènement de Valverde au plus haut niveau.

Au-delà de mon statut de professeur de mathématiques, je m'occupe de la formation des jeunes de 5 à 23 ans à Peñarol. J'ai connu Fede à partir du mois de février 2012, quand il faisait partie de la septième catégorie d'âge. Il avait treize ans et il était déjà au club depuis trois saisons, c'était lors d'un match avec les U14.J'ai vu un joueur très mince, mais nous savions déjà que ses capacités de croissance allaient être importantes : il ferait au moins 1,80 m. Aussi, nous savions qu'il devait passer par un travail musculaire. Au niveau de ses qualités, tu sentais qu'il avait le don de faire la bonne passe au bon moment. Lors de la première année où je l'ai vu évoluer, il jouait numéro dix et il organisait tout le jeu de l'équipe. Il avait une capacité incroyable à marquer sur coup franc, sa manière de frapper dans le ballon était très contrôlée.Quand il est passé en sixième catégorie puis en U16 et U17, il a terminé la saison en tant que champion d'Uruguay à chaque fois. Dans le vestiaire, Fede reste toujours le même : il est attentif et à l'écoute, humble et courtois avec ses partenaires. De fait, il est apprécié par ses coéquipiers à l'unanimité. Depuis son intégration à Peñarol, Fede sortait du lot de sa catégorie d'âge. À ses côtés, il y avait deux autres joueurs pour constituer un triangle dévastateur : Diego Rossiet Franco Martínez. Ensemble, ces trois-là ont apporté des titres à Peñarol. Franco avait trois poumons et ne laissait personne passer, Diego était notre buteur attitré, et Federico était notre chef d'orchestre.