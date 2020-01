Federico Valverde, le sens du sacrifice

Auteur d'un tacle par derrière volontaire sur Álvaro Morata alors que l'avant-centre espagnol partait seul au but pour peut-être sceller le sort de la finale de la Supercoupe d'Espagne, Federico Valverde s'est rendu coupable d'un geste considéré par certains comme immoral voire assassin. Pourtant, le milieu de terrain du Real Madrid n'a fait que son devoir. Et c'est tout à son honneur.

Simeone : "Valverde a fait ce qu'il avait à faire"

", "", "", "". Ces réflexions, à peu près toutes les machines à café des fans de football en ont été témoin ce lundi matin. Entre les deux voisins madrilènes du Real et de l'Atlético, il y a encore eu du grabuge mais cette fois-ci, cela semblerait dépasser les bornes. Quand ? À la 115minute d'une finale de Supercoupe d'Espagne, au moment où Federico Valverde décide d'attraper la jambe d'Álvaro Morata qui filait seul au but pour tenter de battre Thibaut Courtois. Résultat : l'attaquant s'écroule, l'action s'arrête net et le dernier défenseur se relève conscient de sa faute. Un carton rouge évident est brandi par l'arbitre central à l'encontre d', et malgré de légères échauffourées à la suite de ce geste illégal, le match peut reprendre sous une tension encore palpable. Voilà pour les faits.Maintenant, place à l'analyse pratique. Est-ce un crime ? Non. Cela fait même partie des règles du jeu : un tacle par derrière en tant que dernier défenseur est sanctionné d'un carton rouge direct. De fait, Valverde s'est donc puni tout seul et semble parfaitement en assumer les conséquences. Est-ce un manque de fair-play ? La meilleure des réponses se situe dans la bouche de Diego Simeone, l'entraîneur adverse du soir, après une rencontre où le joueur de 21 ans s'est fait élire homme du match grâce à l'ensemble de son oeuvre. ", explique le technicien de 49 ans." Une prise de parole honnête pour un ancien milieu de terrain connu pour sa roublardise et sa