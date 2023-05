Federico Dimarco, le Pazzo de l’Inter

Supporter de l'Inter depuis sa naissance, Federico Dimarco vit le rêve de n’importe quel tifoso au monde : disputer une place en finale de la Ligue des champions avec le club de son cœur. Pour cela, encore faut-il que l’Inter termine le boulot face au Milan, ce mardi soir (20h45) à San Siro.

Peu sont les êtres humains sur cette Terre à pouvoir crier haut et fort qu’ils ont transformé leur rêve inaccessible en réalité. À l’avoir fait en l’espace de vingt ans, ils ne sont qu’une poignée. Pourtant, Federico Dimarco fait bel et bien partie de cette deuxième catégorie. Il y a vingt ans, alors qu’il n’avait pas encore soufflé ses six bougies, l’actuel piston gauche des Nerazzurri était dans les travées de San Siro pour voir, la larme à l’œil, Milan voguer vers la première finale de C1 de l’ère Ancelotti. Même si ce n’est pas forcément un bon souvenir, Dimarco sait voir le verre à moitié plein : « Penser qu’il y a 20 ans, je regardais ce match des tribunes et qu’aujourd’hui, j’ai la chance de le jouer est une émotion incroyable. » Lors de la manche aller il y a six jours, ce père de famille aux cheveux peroxydés a fait plus que seulement acte de présence en servant parfaitement Henrikh Mkhitaryan sur le but du break. Bien mérité pour ce néo-international italien (8 sélections), qui a rejoint les Azzurri pour la première fois en juin 2022, et qui vit actuellement sa meilleure vie.

Un missile et des galères

Cet amour entre l’Inter et Dimarco est sincère. Depuis qu’il est en âge de marcher, ce Milanais pur jus – dont le père tient un magasin de fruits et légumes non loin de la Porta Romana à Milan – fréquente les travées de San Siro jamais loin de sa tunique noir et bleu. « Je ne me souviens même pas de mon premier match à San Siro, je devais avoir trois ans, racontait le poulain de Simone Inzaghi à la Gazzetta Dello Sport. À partir de là, j’ai commencé à suivre l’Inter, et c’est devenu, dans le bon sens du terme, une drogue. Ma passion. Je jouais le samedi ou le dimanche matin, puis j’allais directement au stade. La dernière année où j’y suis allé autant, c’est en 2010 : avec le Barça en demi-finales, j’étais dans le premier anneau vert, je n’avais jamais vu le Meazza vibrer de la sorte. » Comme dans toute relation, c’est dans les moments difficiles que l’on comprend si le lien est solide ou s’il peut s’étioler rapidement.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com