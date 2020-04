Federico Balzaretti : "Ma femme a fait une plus grande carrière que moi"

Federico Balzaretti était un défenseur simple, fiable et efficace, figure connue du football italien des années 2000-2010. Du Torino à la Roma en passant par la Juventus, la Fiorentina ou encore Palerme, l'ancien latéral italien, 16 sélections nationales, revient sur sa carrière et sa vie d'homme. L'interview a été réalisée avant le début de l'épidémie COVID-19, d'où l'absence de questions sur ce thème.

"Elle touchait l'excellence dans son métier, alors que je n'étais qu'un bon joueur, pas un top player."

BonjourJe l'ai étudié à l'école, et puis ça fait dix ans que je suis marié avec une ancienne danseuse étoile de l'Opéra de Paris. C'est vraiment la star de la famille.Elle a quitté l'Italie toute petite. Toute la famille a un lien important avec la France. On a quatre enfants et ils vont tous à l'école française ici à Rome, mais Paris est notre ville du cœur.C'est bien, on se comprend parfaitement. On vient de disciplines assez difficiles. La danse est même encore plus rigide que le foot, il y a encore plus de rigueur.Ce sont deux vies de passion. Elle a commencé à danser à 4-5 ans et j'ai commencé à jouer au foot au même âge. Elle a quitté très, très jeune sa famille, alors que j'ai eu la chance de vivre à Turin jusqu'à 17 ans. Mais on a eu un parcours un peu similaire. Je suis passé par l'académie du Torino, j'ai joué à Varese durant deux années, c'est l'équivalent d'un niveau National, et puis à Sienne une année, en Serie B. Notre parcours n'était pas linéaire. Elle a dû elle aussi endosser plein de rôles. Elle a réalisé une carrière extraordinaire, mais travaillé très dur pour arriver au top. Elle touchait l'excellence dans son métier, alors que je n'étais qu'un bon joueur, pas un. Elle a eu une plus grande carrière que moi.