Federer s'engage par Victor Gatinel (iDalgo) Affecté par la situation sanitaire mondiale, le champion de tennis a décidé d'agir à son échelle. Ainsi, Roger Federer a fait un don d'un million de francs suisses (environ 944 000 euros) destiné aux familles hélvètes les plus vulnérables. Au repos forcé suite à l'arrêt du circuit ATP le temps de la pandémie du COVID-19, l'homme aux 20 titres du Grand Chelem a expliqué son geste sur les réseaux sociaux : « Ce sont des temps éprouvants pour chacun, et personne ne devrait être laissé sur le bord du chemin ». Conscient de l'urgence de la situation, il espère que ce don suscitera d'autres élans de générosité : « Nous espérons que d'autres viendront se joindre à l'effort pour aider les familles dans les besoins".

