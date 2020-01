Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Federer lâche un set, Djokovic cartonne Reuters • 26/01/2020 à 15:09









Federer lâche un set, Djokovic cartonne par Matthieu Cointe (iDalgo) En fin de journée, Federer a eu besoin d'un set pour se chauffer avant de prendre la mesure de Marton Fucsovics dans son 8e de finale de l'Open d'Australie. Le Suisse remporte le match 4-6, 6-1, 6-2, 6-2, et atteint pour la quinzième fois les quarts de finale dans ce tournoi, un record. Au prochain tour, il affrontera Tennys Sandgren, vainqueur de Fabio Fognini en 4 sets (7-6(5), 7-5, (2)6-7, 6-4). L'Italien est retombé dans ses travers contre un adversaire censé être à sa portée. Novak Djokovic n'a quant à lui pas fait dans la dentelle face à Diego Schwartzman dans la nuit. Le Serbe a été d'une justesse clinique et s'est imposé 6-3, 6-4, 6-4 en un peu plus de 2h contre un Argentin impuissant. Il rejoint Milos Raonic en quart de finale. En grande forme, le Canadien s'est défait de Marin Cilic en trois sets (6-4, 6-3, 7-5) et pourrait poser des problèmes au deuxième mondial s'il conserve sa qualité de service.

