Federer au bout de la nuit, Djokovic facile, Tsitsipas out par Matthieu Cointe (iDalgo) Roger Federer est venu à bout de John Millman après plus de 4h de jeu dans cette cinquième journée de l'Open d'Australie (4-6, 7-6(2), 6-4, 4-6, 7-6(8)). Le Maestro a bataillé jusqu'au super tie-break avant de s'imposer face à un Australien héroïque jusque là. Federer affrontera le Hongrois Fucsevics au prochain tour vainqueur de Tommy Paul (6-1, 6-1, 6-4). Novak Djokovic s'est facilement défait de Nishioka (6-3, 6-2, 6-2) et attend Diego Shwartzman en 8es, tandis que Stefanos Tsitsipas s'est fait surprendre par un Milos Raonic impérial au service (7-5, 6-4, 7-6(2)). Marin Cilic affrontera le Canadien après sa victoire (3)6-7, 6-4, 6-0, 5-7, 6-3 sur Bautista-Agut. Dans les autres matchs ATP de la journée, Tennys Sandgren a pris le meilleur sur son compatriote Sam Querrey (6-4, 6-4, 6-4) et attend Fabio Fognini, vainqueur en trois sets de Guido Pella (7-6(0), 6-2, 6-3).

