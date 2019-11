Fed Cup : «Un des moments les plus forts de ma carrière», savoure Kristina Mladenovic

Après avoir renversé la n°1 mondiale Barty (2-6, 6-4, 7-6), Kristina Mladenovic a essuyé quelques larmes. Sa performance australienne restera comme l'un des grands moments de sa carrière.Où placez-vous cet exploit dans votre palmarès ?KRISTINA MLADENOVIC. C'est incroyable, épique, très spécial. 7-6 au troIsième set contre la n°1 mondiale qui est en état de grâce cette saison, quasiment imbattable ces dernières semaines... Je savais en entrant sur le court que je jouais bien et que j'en étais capable mentalement. Je suis très fière de la manière dont j'ai continué à y croire, me battre et chercher des solutions tennistiquement, physiquement, mentalement. Faire ça devant un tel public c'est certainement un des moments les plus forts de ma carrière. Immense exploit de Kristina Mladenovic qui vient à bout de la numéro un mondiale Ashleigh Barty (2-6, 6-4, 7-6) au terme d'un combat épique ! Retrouvez les meilleurs moments en vidéo null#FedCup #AUSFRA Le résumé complet: https://t.co/itHVOOdlm3 pic.twitter.com/gusLqiREXS-- France tv sport (@francetvsport) November 10, 2019 Vous avez gagné au mental ?Il y a de tout. Le niveau de jeu était exceptionnel. Elle est n°1, elle a une telle variété dans son jeu. Bien sûr que c'est mental mais c'est aussi physique. On a joué plus de deux heures et demie, les conditions n'étaient pas simples avec l'humidité. Elle vous retourne le cerveau avec toutes ses variations. Il ne fallait pas se planter sur les schémas de jeu. Il y a des trous de souris où il faut jouer ou pas. En termes de score, c'était les montagnes russes. Au final, la tête et le cœur ont fait la différence.Vous étiez très émue après le match. La saveur est-elle différente en Fed Cup ?C'est différent. J'ai pris ce match comme une finale de Grand Chelem. Je l'ai battue à Rome juste avant son sacre à Roland-Garros et c'était spécial. J'ai eu le privilège de battre plusieurs tops 10 sur le ...