Fed Cup : l'exploit de Mladenovic place la France en tête

Elle s'est d'abord allongée au fond du court pour savourer sa performance. Ensuite, Kristina Mladenovic a eu du mal à sécher ses larmes... Au bout du suspense, la n°1 française a terrassé la n°1 mondiale Ashleigh Barty (2-6, 6-4, 7-6 (1) en 2h32). L'une des plus grandes victoires de sa carrière. Un exploit...« Jouer contre la n°1 mondiale, c'est une chance, sourit la Tricolore. Je me sentais capable de la battre. Il fallait tout donner et c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours cru en moi, c'est fabuleux. »La marche s'annonçait très haute. Et pourtant... Dix-huit ans après l'exploit de Nicolas Escudé, vainqueur du n°1 mondial Lleyton Hewitt, qui avait permis aux Bleus de remporter la Coupe Davis à Melbourne, Kristina Mladenovic est donc passée par là. Kristina Mladenovic remporte le deuxième set (6-4) ! Place désormais à une troisième manche décisive ! #FedCup #AUSFRA #TousEnsemBleuSuivez la finale de la Fed Cup en direct null https://t.co/gz8NuZ9RcQ pic.twitter.com/zNWmQUXPYx-- France tv sport (@francetvsport) November 10, 2019 « Kiki » était pourtant mal embarquée face à une Barty impériale la veille contre Garcia, et qui a donné le ton dès le début de la rencontre avec deux aces dans le premier jeu et un break réussi dans la foulée sur une mise en jeu catastrophique de la Française.Puis la leader des Aussies a baissé le pied, commis quelques fautes, et laissé Mladenovic reprendre un -tout- petit espoir. Au bout de 32 minutes, le premier set était pourtant déjà plié.Au grand dam des supporters bleu-blanc-rouge, toujours plus bruyants que les 15 000 Australiens de la RAC Arena, même privés de leurs instruments (mégaphone, grosse caisse, sifflets) pour une organisation tatillonne. Bernard Giudicelli, le président de la FFT, en a même délaissé la tribune officielle pour venir prendre place au pied des fans français en guise de protestation. Allez Kristina Mladenovic ! #TousEnsemBleu ...