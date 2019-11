Fed Cup : Kristina Mladenovic a bien lancé les Bleues

Faut-il y voir un signe ? Gorgée d'un soleil écrasant qui ne brille que sur les joueuses et épargne les tribunes, la RAC Arena de Perth baigne dans un dégradé de bleu du court jusqu'au toit.À croire que les Françaises vont en faire voir de toute leur couleur aux Australiennes pendant ce week-end de finale de Fed Cup. Les choses ont en tout cas très bien commencé. La n°1 tricolore Kristina Mladenovic n'a pas failli pour apporter à la France le premier point face à Ajla Tomljanovic (6-1, 6-1 en 1h11).« Je ne pouvais pas rêver mieux pour commencer, sourit Mladenovic. J'ai vraiment joué comme je voulais le faire, un cran au-dessus d'elle. Je suis très contente de mon match, c'est une performance énorme. »La joueuse d'origine croate, qui vivait son baptême du feu dans l'épreuve, s'est vite brûlé les ailes au bûcher de l'émotion. Débuter dans cette compétition est toujours un moment particulier. Et peut souvent tourner au calvaire.«Je n'avais jamais ressenti ça, confesse Tomljanovic. C'est un sentiment unique qu'on ne peut pas expliquer. On essaie de se battre mais c'est dur... »Pas facile de garder le cerveau ignifugé devant 15 000 personnes venues vous encourager... et assez vite réduites au silence. Au bout de douze minutes, en effet, Mladenovic, impressionnante de justesse et de tactique, menait déjà 3-0 avec un double break face à une Tomljanovic liquéfiée sur sa mise en jeu. En 38 minutes, Kristina Mladenovic s'adjuge le premier set face à Ajla Tomljanovi? (6-1). Revivez les meilleurs points de cette manche #FedCup #AUSFRA #TousEnsemBleuSuivez la finale de la Fed Cup en direct: https://t.co/gz8NuZ9RcQ pic.twitter.com/UDEue8XNXn-- France tv sport (@francetvsport) November 9, 2019 Malgré un débreak à 3-1, la n°40 mondiale n'a jamais été inquiétée, au point de remporter la première manche en s'adjugeant les quatre jeux de service de son adversaire ! Bis repetita en début de deuxième ...