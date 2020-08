FC Séville, lumière dans la nuit espagnole

Beaucoup pensaient cela impossible, c'est désormais chose faite : le FC Séville remporte sa sixième Ligue Europa sur six finales jouées. Un exploit dantesque que les Andalous sont allés chercher au bout d'eux-mêmes, sauvant par la même occasion la face du football espagnol en Europe.

Demi-finale de C3 = victoire finale obligatoire

Séville retourne l'Inter et avale la Ligue Europa !

Au coup de sifflet final de cette finale entre le FC Séville et l'Inter, l'intégralité de l'effectif andalou avait à cœur de célébrer un succès obtenu au bout du suspense. Dès lors, comment procéder autrement qu'en se rassemblant au milieu du terrain pour aller enlacer Éver Banega, le leader technique de cette équipe sévillane ? Impossible de faire mieux. Avant de quitter l'Europe pour l'Arabie saoudite, l'Argentin est submergé d'amour par ses coéquipiers. Peu importe s'il s'est écharpé avec la "" d'Antonio Conte sur le bord du terrain en début de rencontre, l'heure est aux glorieux adieux. Mais comment pouvait-il en être autrement quand le FC Séville s'engage en Ligue Europa ?Candidats à la victoire finale depuis la phase de poules de Ligue Europa 2019-2020, lesétaient également perçus comme favoris étant donné leur riche passé dans la compétition. Quintuples vainqueurs de la Ligue Europa (2006, 2007, 2014, 2015, 2016), l'équipe avait pour ambition de retrouver le chemin de la C1, via le championnat ou la C3. Au final, les hommes de Julen Lopetegui sont parvenus à jouer sur les deux tableaux grâce à une quatrième place en Liga et ce succès de prestige en C3. Lopetegui, parlons-en : il y a deux ans de cela, l'entraîneur espagnol était viré de la sélection espagnole avant de se faire lourder trois mois plus tard par le Real Madrid. Après une période de repos, le FC Séville lui permet de transformer ses larmes de tristesse en joie intense. Oui, Séville détient quelque chose de magique., conclut le technicien face aux caméras."