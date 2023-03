FC Sète, demain ne leur appartient plus

Relégué administrativement en National 2 l’été dernier par manque de moyens financiers, le FC Sète pensait trouver son salut dans l’argent apporté par un duo d'investisseurs étrangers. Las, le club a été placé en redressement judiciaire et risque de repartir, une fois de plus, d’en bas. Les joueurs, eux, luttent pour remplir leur assiette.

« On s’accroche, ce n’est pas facile. Heureusement, j’avais un peu d’argent de côté et je ne suis pas un fêtard. Je vais à l’entraînement à pied, ça m’évite de mettre de l’essence. Je fais le moins de courses possible. » Tel est le quotidien, au printemps 2023, d’un joueur du FC Sète qui préfère que son nom soit gardé loin de cette aventure peu glorieuse pour sa carrière. En l’espace de dix mois, le club héraultais est passé d’un maintien héroïque en National à une dégringolade vertigineuse. La réalité financière est aujourd’hui très claire : le FC Sète n’a plus rien dans ses caisses.

Il s’est fait rouler dans la farine. Le foot n’est pas son domaine.…

