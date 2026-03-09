FC Metz : tout ce qui les sépare du bonheur

Battu sans résistance à Lens (3-0) et accroché à sa place de lanterne rouge à neuf journées de la fin du championnat, le FC Metz semble avoir laissé tomber toute forme d'espoir de maintien et se dirige tout droit vers une des pires saisons de son histoire en Ligue 1.

Si le ciel, c’est bien leur horizon, eh bien celui-ci s’annonce radieux. Dimanche à Bollaert, le RC Lens a su se replacer à un point du leader parisien mais aussi profiter des choses simples de la vie. Un stade baigné de soleil, un public ravi, une équipe en osmose : le plaisir à l’état pur. Florian Thauvin, encore buteur, a croqué dedans à à pleine dents. « En tant que passionné de foot, vivre des après-midi de football et pouvoir profiter de ma passion comme on peut le faire à Bollaert, c’est quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose d’important pour moi. C’était vraiment une belle journée ! » Dans ce tableau, le clair ne pouvait pas complètement occulter l’obscur, à savoir un FC Metz qui semble n’avoir plus aucun espoir dans le réservoir. « La réalité, c’est que j’ai certains joueurs qui sont bouillis et tu joues Lens qui marche sur l’eau avec une très très belle équipe » , avouait leur entraîneur Benoît Tavenot, presque désabusé.

Depuis six match, c’est le néant. J’ai tout essayé : changer de système, de joueurs, varier l’intensité des semaines d’entraînement, être virulent ou plus calme.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com