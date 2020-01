FC Gazon contre AS Synthétique : le match du siècle !

Depuis quelques années, les pelouses synthétiques viennent contester le gazon. En France, le championnat des pelouses BKT récompense chaque année depuis 2013 les plus beaux billards naturels de Ligue 1 Conforama et Domino's Ligue 2. Mais est-ce vraiment mieux de jouer sur naturel que synthétique ? Nous avons décidé de répondre de façon ferme, définitive et incontestable à cette question.



Protection de l'intégrité physique des joueurs

Plaisir de jeu

Confort de jeu

Comme chaque activité sportive, le football comporte son lot de risques de blessures. Professionnels ou amateurs, elles sont bien souvent la hantise des joueurs, que cela soit sur une pelouse naturelle ou artificielle. Le hic, c'est que selon certaines études, le synthétique pourrait augmenter le risque de plusieurs blessures. L'UNFP est d'ailleurs de cet avis. Selon le syndicat des joueurs de football professionnel : "" Un avis suivi par la LFP qui a décidé d'interdire le synthétique pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 depuis la saison 2017-2018. Et hop, premier point pour le gazon naturel.Sur gazon ou sur pelouse synthétique, le football est une affaire de plaisir. Le plaisir d'une frappe qui vient chatouiller la lucarne, d'un petit pont réussi, d'une passe lumineuse, d'un duel remporté, des clameurs du stade. Un plaisir invariable que l'on joue sur l'une ou l'autre des surfaces. Certes. Mais, l'odeur de gazon fraîchement tondu, le plaisir de s'allonger sur l'herbe, mort de fatigue après un match, la joie de célébrer un but en glissant sur une pelouse humide ? Impossible à reproduire sur une pelouse artificielle. Il n'y a donc pas photo, c'est une nouvelle victoire du gazon.Votre adversaire a un mètre d'avance sur vous et il file au but, vous n'avez pas grand-chose à faire pour le rattraper à part tenter de réaliser un tacle désespéré. Vous vous lancez et miracle, vous parvenez à récupérer le ballon. Vous vous apprêtez à vous relever dignement, pas peu fier de votre geste. Sauf que sur un terrain synthétique,