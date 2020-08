Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client FC Barcelone : Ronald Koeman nommé entraîneur Reuters • 19/08/2020 à 12:18









FC Barcelone : Ronald Koeman nommé entraîneur par Florian Burgaud (iDalgo) Ce mardi soir, Josep Maria Bartomeu, le président de l'institution catalane, avait levé le voile sur le nouvel entraîneur du FC Barcelone : ce serait le Néerlandais Ronald Koeman, jusque-là sélectionneur des Pays-Bas. Ce mercredi midi, le Barça a officialisé la nouvelle. Le coach batave remplace donc sur le banc blaugrana Quique Setién qui, en quelques mois, n'aura jamais réussi à briller à la tête de cet effectif 5 étoiles porté par l'omnipotent Lionel Messi. Il a signé un contrat courant jusqu'à la fin du mois de juin 2022. Par ailleurs, le ménage continue au FC Barcelone puisque Éric Abidal, secrétaire technique, a quitté le club : il est remplacé par Ramon Planes.

