FC Barcelone-Real Madrid : le Clasico, histoire d'une décadence

Voyons les choses en face. Plus le football espagnol a essaimé dans le monde, plus son championnat semble souffrir d'une concurrence qu'il a lui-même stimulé. La capitale du jeu, en 2011, c'était l'Espagne. Neuf ans plus tard, la Péninsule est retournée à sa province.

Deux visions du monde

Leest un monde intermédiaire entre la Terre et Mars. Sommet irrégulier du football espagnol depuis 120 ans, il oppose les deux clubs des deux Espagnes. D'un côté, la Castille centraliste et irrationnelle, terre d'administration kafkaïenne et de Moulins à vents. De l'autre, la Catalogne des commerçants, passionnellement rationaliste et indépendante. Cette opposition historique, souvent instrumentalisée d'un côté comme de l'autre de la Péninsule, avait depuis les années 2000 pris un tour paradigmatique. Avec la dispersion de ce match si espagnol dans le monde entier (la rencontre est diffusée simultanément en direct dans 185 pays pour des pics à 650 millions de téléspectateurs), leproposait curieusement un modèle à quiconque avait envie de s'opposer artistement. Il offrait ainsi une forme toute trouvée à un processus nouveau "", opportun modèle pour les gourous du marketing international. Un peu comme Apple et Microsoft, Coca Cola et Pepsi -- et quel que soit son contexte socio-culturel -- chacun avait, devait avoir, sa préférence naturelle. Le, c'était la discussion globale, le football en état de grâce, l'universel en acte.Si l'on avait le tempérament aristocratique, à tendance maniaco-obsessionnelle (avec épisodes de délire de grandeur), alors le maillot blanc était celui qu'il fallait porter. Le Real Madrid, club de l'par excellence, représentant sur Terre de la grandeur et de la pureté divine, était le club qu'il fallait à tous ceux qui avaient du monde une vision hiérarchique, presque théologique. Si l'on pensait au contraire, que c'est à la marge que l'on trouve la valeur des peuples, si l'on estimait que pour obtenir ce qu'on voulait il ne suffisait pas d'invoquer le désir ou l'(concept favori de Florentino Perez) mais la réalité et la rationalité, bref, si notre névrose était celle de l'ordre et de l'histoire, qu'on croyait par conséquent à la puissance de la raison pour vaincre la plus redoutable des adversités, alors c'était bien le FC Barcelone qu'il fallait soutenir.