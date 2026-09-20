FC Barcelone : Raphinha fait mieux que Leo Messi

Chasseur de primes. Avec son triplé face au FC Séville, Raphinha s’est offert un record de Leo Messi . Comme le souligne Marca , le moustachu a signé ses dixième, onzième et douzième pions en 7 joutes de Liga , dépassant alors La Pulga qui en avait collés 11 lors de l’exercice 2017-2018. Seul Cristiano Ronaldo fait mieux avec ses 13 caramels en 7 matchs de championnat en 2014-2015.

Pas nommé pour le Ballon d’or

Sans doute un peu vert de ne pas faire partie des 30 prétendants pour le Ballon d’or 2026, le buteur brésilien montre une dalle sans limite en ce début de saison . Luis García, tacticien des victimes du soir, y va même de bon train pour lui passer de la pommade : « Il n’est même pas nominé pour le Ballon d’Or, quelle absurdité… C’est un joueur décisif, c’est pourquoi je ne crois pas à ces récompenses. Il sait tout faire. » …

SW pour SOFOOT.com