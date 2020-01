FC Barcelone : première défaite pour Quique Setien

C'était le premier véritable test de Quique Setien depuis son arrivée sur le banc de Barcelone le 13 janvier. Et c'est surtout un premier échec ! Après deux courtes victoires sur Grenade (1-0) en Liga et Ibiza, pensionnaire de D3 (2-1, doublé d'Antoine Griezmann), en Coupe du Roi, le nouveau coach catalan a subi son premier revers (2-0), samedi, sur la pelouse de Valence. Une défaite dont le Real Madrid, en déplacement dimanche soir à Valladolid, pourrait profiter pour s'emparer seul de la tête du classement.Malgré un impeccable Marc-André Ter Stegen, qui a repoussé le pénalty de Maxi Gomez à la 8e minute et multiplié les arrêts en première période, les Blaugranas, inoffensifs devant la cage adverse, et fébriles en défense, se sont fait surprendre sur un but contre son camp de Jordi Alba (48e) et une réalisation de l'Uruguayen Maxi Gomez (77e). Une semaine après le récital contre Grenade - 1005 passes (92 % réussies et 82,1 % de possession de balle) -, le Barça a logiquement reconduit le plan de jeu de son nouvel entraîneur. Mais pas avec la même réussite.Umtiti n'a pas semblé à son avantage« Il y a des choses que nous n'avons pas comprises, des choses qu'ils interprètent mal (les joueurs), ou que nous (le staff) n'expliquons pas bien, peut-être, a regretté le coach de 61 ans après le match. C'est une chose de comprendre sur le papier, mais c'en est une autre de le reproduire sur le terrain. Nous avons multiplié les passes sans profondeur, et nous ne travaillons pas pour cela. Il y a des choses qu'il faut tenter de corriger. C'est une défaite douloureuse que nous essaierons de digérer le plus vite possible. » null C'est fini à Mestalla #ValenciaBarça (2-0)null (buts de Jordi Alba CSC et Maxi Gomez) pic.twitter.com/dwDyXlOG36-- FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) January 25, 2020 Le chantier semble important pour le successeur d'Ernesto Valverde, qui est déjà la cible de critiques. Sa décision de ...