FC Barcelone : l'entraîneur Ernesto Valverde limogé, Quique Setien le remplace

C'est officiel. L'entraîneur Ernesto Valverde a été remercié par le FC Barcelone ce lundi soir et sera remplacé par « Quique » Setien. Le club blaugrana a diffusé un communiqué de presse via Twitter et tiendra une conférence de presse mardi pour présenter son nouvel entraîneur. Acord entre el FC Barcelona i Ernesto Valverde per la finalització del seu contracte com entrenador del primer equip.Gràcies per tot, Ernesto. Molta sort en el futur. pic.twitter.com/h5LjdAwxOa-- FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 13, 2020 Quique Setién sera le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Bienvenue ! Plus d'infos https://t.co/NL6trphRca pic.twitter.com/jvao46U9Tq-- FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) January 13, 2020 La situation ne pouvait plus durer: désavoué par les fans et en interne, Valverde, déjà sur la sellette au creux de l'automne, a payé cher la défaite du Barça en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid (3-2) jeudi à Jeddah (Arabie Saoudite), son dernier match passé sur le banc catalan. Le club et le technicien « sont parvenus à un accord pour mettre un terme au contrat qui les unissait », a indiqué le Barça lundi en soirée, en ajoutant dans un communiqué séparé avoir « trouvé un accord » avec Quique Setien « jusqu'au 30 juin 2022 ». Les dirigeants blaugranas, réunis toute l'après-midi ce lundi au Camp Nou pour trancher l'avenir de Valverde, ont décidé de confier les clés de l'équipe à cet ex-milieu de terrain de l'Atlético Madrid (3 sélections en équipe d'Espagne en 1985-1986) qui a notamment entraîné Las Palmas et le Betis Seville. Il signera son contrat mardi et sera présenté à la presse à 13.30 GMT au Camp Nou. Il sera sur le banc dimanche au Camp Nou pour la réception de Grenade, son premier match au Barça.Valverde paie l'addition des échecs en LDCAprès une semaine cauchemardesque, Ernesto Valverde (55 ans) est arrivé trois heures avant le début de l'entraînement du ...