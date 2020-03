FC Barcelone : l'entraîneur Ernesto Valverde limogé

Une page se tourne au FC Barcelone. Malgré deux Liga remportées (2018 et 2019), Ernesto Valverde a été remercié lundi. L'entraîneur, qui n'aura jamais réussi à se faire accepter au FC Barcelone, est remplacé par l'ex-technicien du Betis Séville « Quique » Setien. La situation ne pouvait plus durer : désavoué par les fans et en interne, Valverde, déjà sur la sellette au creux de l'automne, a payé cher la défaite du Barça en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid (3-2) jeudi à Djeddah (Arabie saoudite), son dernier match passé sur le banc catalan.

Le club et le technicien « sont parvenus à un accord pour mettre un terme au contrat qui les unissai », a indiqué le Barça lundi en soirée, en ajoutant dans un communiqué séparé avoir « trouvé un accord » avec Quique Setien « jusqu'au 30 juin 2022 ». Les dirigeants blaugranas, réunis toute l'après-midi ce lundi au Camp Nou pour trancher l'avenir de Valverde, ont décidé de confier les clés de l'équipe à cet ex-milieu de terrain de l'Atlético Madrid (3 sélections en équipe d'Espagne en 1985-1986) qui a notamment entraîné Las Palmas et le Betis Seville. Il signera son contrat mardi et sera présenté à la presse à 13 h 30 GMT au Camp Nou. Il sera sur le banc dimanche au Camp Nou pour la réception de Grenade, son premier match au Barça.

Valverde trop pragmatique

Avec Setien, le Barça va-t-il enfin se réveiller de cette

