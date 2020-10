So Foot • 06/10/2020 à 12:00

FC Apicoles Tilffois, le club promu grâce à un concours de culs secs

À quelques kilomètres au sud de Liège, la commune de Tilff abrite depuis une petite dizaine d'années un club de football bien à part : le FC Apicoles Tilffois. Créé par une bande de potes plus fans de bière que de foot, il a remporté cette année le Prix Eddy du Vrai Foot Day, récompensant le meilleur club belge. Et ce, avec un projet bien particulier qui promet à ceux qui viendront lui rendre visite, le samedi 10 octobre, une journée spécialement arrosée.

"Pour le nom, il fallait relier l'abeille à notre petite passion, qui est la picole."Paca Peret

Quatorze copains, trois joueurs de foot

À la base, ils étaient scouts. Et puis, ça a dérapé. Le moment précis de la bascule ? 2011. Cette année-là, pendant que Kate Middleton disait oui au prince William, et que Dominique Strauss-Kahn commençait tout juste à être dans de sales draps, de solides gaillards belges, tous copains, s'afféraient à monter de toutes pièces une équipe parée pour tâter le cuir., se souvient Paca Peret, le fondateur du club.Très vite, il a alors fallu trouver une identité :, poursuit Paca."Droit au fût"." La cause est louable. L'envie est là. L'important, pour les ex-scouts, c'est de continuer à vivre des choses ensemble, peu importe le niveau réel de l'équipe :C'est maigre.