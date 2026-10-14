Fayza Lamari placée sous le statut de témoin assisté dans l'affaire Sanhadji

Retournement de situation. Alors que l’instruction suit son cours concernant l’Affaire Sanhadji, L’Equipe affirme que Fayza Lamari aurait été placée sous le statut de témoin assisté , échappant ainsi à une mise en examen. L’ancien chef de la sécurité des Bleus entre 2024 et 2026 fait face à de nombreuses accusations. La maman de Kylian Mbappé aurait été entendue par les trois juges d’instruction en charge du dossier vendredi dernier.

Mbappé lui aussi entendu

Toujours selon le quotidien, Kylian Mbappé a lui aussi été entendu dans cette affaire le 30 septembre , d’où sa présence à Paris quelques jours après sa blessure avec l’équipe de France. Plusieurs personnalités comme Franck Ribéry, Noël Le Graët, Philippe Diallo ou encore Jamel Debbouze feraient partie des plusieurs dizaines de personnes interrogées par l’IGPN dans le cadre de cette affaire.…

TB pour SOFOOT.com