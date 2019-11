Favre la rage

Prolongé en juin dernier, Lucien Favre est plus que jamais sur la sellette après un début de saison mitigé. Avant d'affronter le Barça ce mercredi soir, le Suisse de 62 ans n'aurait plus que deux matchs pour sauver sa tête, et décoller temporairement l'étiquette d'un entraîneur allergique au succès.

FC BarceloneBorussia Dortmund le 27/11/2019 à 21:00 Groupe F Ligue des champions Diffusion sur

La saison dernière, alors qu'elle avait compté jusqu'à neuf points d'avance sur le Bayern Munich, l'équipe de Lucien Favre, le Borussia Dortmund, avait laissé échapper la Bundesliga. Des rumeurs avaient alors fait état d'une potentielle éviction de l'entraîneur suisse, mais ses dirigeants l'avaient finalement prolongé avant de renforcer son effectif durant l'été. Six mois plus tard, après une cinglante défaite contre le Bayern Munich d'Hans-Dieter Flick (0-4), et un décevant match nul contre la lanterne rouge Paderborn ce week-end (3-3 après avoir été mené 0-3), la presse allemande ne lui fait plus aucun cadeau. Pour, "" Pourtant, avant d'affronter le Barça ce mercredi soir, Lucien Favre va devoir bouger ses troupes