Faux voisins ou faux facteurs: en région parisienne, recrudescence de vols visant des personnes âgées

Ils se font passer pour des voisins, des facteurs, des plombiers: des services de police de région parisienne alertent sur une recrudescence des vols dits "à la fausse qualité" ciblant des personnes âgées à leur domicile.

"C'est une délinquance qui explose depuis quelques mois en région parisienne", a affirmé samedi à l'AFP une source policière du Val-de-Marne, au sud de Paris. Dans les Hauts-de-Seine, le parquet de Nanterre parle également "d'une recrudescence" de ces faits "ces derniers mois".

D'un département à l'autre, les modes opératoires se ressemblent. Des individus se font passer pour de faux plombiers, de faux livreurs... afin de pénétrer dans les domiciles de personnes âgées ayant en général plus de 80 ans.

Là, ils parviennent à subtiliser leur carte bancaire en ayant au préalable demandé un paiement pour de fausses réparations ou livraisons, afin de mémoriser le code de la carte. Direction ensuite le distributeur où ils peuvent retirer des milliers d'euros, selon la source policière.

Dans le Val-de-Marne, une enquête de près de quatre mois confiée à la Sûreté territoriale a abouti à la mise en examen vendredi de sept personnes, dont six écrouées et une placée sous contrôle judiciaire, notamment "pour vol sur personne vulnérables en bande organisée", a indiqué samedi le parquet de Créteil, contacté par l'AFP.

Les quatre hommes et trois femmes sont soupçonnés de s'être fait passer pour de faux voisins et d'avoir amassé un butin de plus de 200.000 euros depuis l'été dernier en volant bijoux et cartes bancaires à une trentaine de personnes âgées dans plusieurs départements de la région parisienne, a expliqué le parquet.

Dans les Hauts-de-Seine, le même mode opératoire a été repéré. Un homme qui se faisait passer pour un facteur a été mis en examen jeudi soir, soupçonné d'avoir volé 27 personnes âgées en six mois, a indiqué le parquet de Nanterre.

Le suspect, placé en détention provisoire, est soupçonné d'avoir oeuvré dans les Hauts-de-Seine mais aussi dans le Var, dans l'Hérault et le Rhône pour un préjudice total de près de 27.000 euros, a précisé à l'AFP Anne Le Dantec, cheffe de la Sûreté territoriale du département.

