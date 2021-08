Faux pass sanitaires : la traque s'intensifie

L'Assurance maladie cible particulièrement les attestations frauduleuses, créées "comme si la personne avait été vaccinée, alors qu'elle n'a reçu aucune injection".

Haro sur les faux pass sanitaires. Les procédures pour faux et usage de faux se multiplient, selon l'Assurance maladie, qui a indiqué, mercredi 11 août à l' AFP , avoir reçu 46 réquisitions depuis mai, dont 10 rien que pour les deux seules journées de lundi 9 et mardi 10 août.

Le nombre de réquisitions adressées par la police à l'Assurance maladie grimpe en flèche : un en mai, huit en juin, 17 en juillet, dix la première semaine d'août et encore dix pour lundi et mardi. S'y ajoutent 30 "actions contentieuses engagées par des directeurs de caisses", dont 16 plaintes pénales, 12 signalements au procureur et deux signalements aux ordres professionnels.

Jusqu'à 3 ans de prison pour les utilisateurs de faux pass

Dans l'ensemble de ces procédures, "le nombre de personnes visées est extrêmement variable", allant d'un seul assuré à "plus de 75", et d'un à quatre professionnels de santé impliqués, précise la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam).

S'il existe bien une "arnaque" au "faux QR code" et des usurpations d'identité, la Sécurité sociale cible particulièrement les attestations frauduleuses, créées "comme si la personne avait été vaccinée, alors qu'elle n'a reçu aucune injection". "Nous faisons tout pour les identifier et les stopper", assure la Cnam, qui rappelle que "ces agissements sont des délits" passibles de "sanctions lourdes" : jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende pour les faussaires et 3 ans de prison pour les utilisateurs de faux pass.