Faux départ pour la F1 par Victor Gatinel (iDalgo) Nouveau coup dur pour les fans de Formule 1. Alors que le début de saison est repoussé chaque semaine par l'annonce d'un report, c'est cette fois le Grand Prix de Bakou (Azerbaïdjan), prévu le 7 juin prochain, qui est déprogrammé. Le communiqué de presse publié ce midi par les organisateurs précise que : "la décision se base entièrement sur les conseils d'experts qui nous ont été fournis par les autorités compétentes". Après l'Australie, le Bahrain, le Vietnam, la Chine, les Pays-Bas, l'Espagne et Monaco, c'est donc la 8e étape des championnats du monde de la catégorie reine qui est impactée par la pandémie du coronavirus. L'épreuve monégasque étant officiellement annulée, la FIA devra donc réorganiser son calendrier pour 7 courses entre juillet et août 2020. Pour le moment le GP du Canada reste à l'agenda, il doit avoir lieu le 14 juin prochain à Montréal.

