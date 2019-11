Fautes d'orthographe : rattrapage pour salariés en difficulté

Leur jeu en main, bien concentrés, Guillaume et Terry s'apprêtent à abattre tour à tour leurs cartes. Le premier s'interroge : « très » est-il un déterminant ou un adverbe ? En face de lui, son adversaire du jour hésite aussi. « Ça » est-il un pronom ou un déterminant ? En cette matinée de novembre, ils jouent pour progresser en grammaire et en orthographe, deux domaines dans lesquels les Français rencontrent de plus en plus de difficultés. Guillaume, 48 ans, comptable associé dans une PME, reconnaît qu'il « galère depuis toujours », ce qui le handicape au quotidien dans son travail. LIRE AUSSI > Orthographe, grammaire... pourquoi tant de fautes de français ?Terry, 28 ans, analyste programmeur, est de son côté conscient que les e-mails ou les rapports qu'il envoie à ses clients ne sont pas toujours nickel. Pour améliorer leur niveau, les deux salariés ont décidé de suivre un stage proposé par l'organisme Orthogagne, à Lyon. Mise au point il y a une dizaine d'années par une ancienne institutrice, Gisèle Planchon, et reprise depuis deux ans par sa fille Marie, ingénieure de formation, la méthode est basée sur le jeu.Réviser le participe passé grâce au Memory« C'est une façon de s'entraîner sans s'en apercevoir, une manière aussi d'éviter la stigmatisation des "mauvais élèves" et le stylo rouge de la correction », résume Marie Planchon. En ce premier jour de stage, il s'agit de reprendre les bases - distinguer le déterminant du pronom, l'adverbe de l'adjectif, le nom du verbe - pour, ensuite, se pencher sur les accords et la conjugaison. Ainsi, lors de la deuxième journée, programmée deux semaines plus tard, les deux participants s'attaqueront au très redouté participe passé, utilisant cette fois-ci un jeu de Memory, là encore adapté. La dernière session abordera, sous la forme du jeu Taboo, tous les pièges - et ils sont nombreux ! - de la langue française.Trois ...