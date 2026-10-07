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Faut-il vraiment vouloir copier l’Espagne ?
information fournie par So Foot 07/10/2026 à 12:41

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Faut-il vraiment vouloir copier l’Espagne ?

Faut-il vraiment vouloir copier l’Espagne ?

Depuis la victoire de l’Espagne au Mondial 2026, certaines sélections rêvent de produire le même jeu quand d’autres entendent prendre le courant opposé. L’équipe de Luis de la Fuente fait rêver, mais son style est-il vraiment transposable partout ? Réponses avec des coachs européens.

Le foot est un sport qui se joue à onze contre onze et, à la fin, c’est toujours l’Espagne qui gagne. Mieux : elle le fait avec la manière. Ces dernières années, la Roja a remporté le Mondial 2026 et l’Euro 2024, pendant que les féminines sont actuellement détentrices de la Coupe du monde chez les grandes et chez les U20, de la Ligue des nations ainsi que de l’Euro U19. À partir de la catégorie U17, les derniers carrés internationaux se multiplient, preuve d’une bonne santé globale au sein de la Fédé.

La tentation du copier-coller

Avec le doublé retentissant de la génération Yamal, tous les yeux se tournent évidemment vers ce pays à la culture si particulière, capable de passer de la furia au tiki-taka pour oublier ses démons du passé et de vivre quotidiennement un clivage théorique entre la suffisance du Real et la liberté prétendue du Barça. Depuis l’éclosion du coach Pep Guardiola en Catalogne, les pâles copies pullulent aux quatre coins du monde – surtout en dehors des frontières espagnoles – au grand dam des identitaires locaux. « J’ai l’impression que nous essayons de copier l’Espagne. Pourquoi essayez-vous de faire en sorte que ces joueurs soient identiques aux joueurs espagnols ? Parce que les joueurs espagnols n’ont pas ce que nous avons, et vice versa » , s’agaçait l’Anglais Anthony Gordon pendant la trêve.…

Tous propos recueillis par LP et EL.

Par Enzo Leanni et Loriane Pereira pour SOFOOT.com

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