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Faut-il sortir Hatem Ben Arfa de la retraite ?
information fournie par So Foot 16/10/2026 à 19:17

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Faut-il sortir Hatem Ben Arfa de la retraite ?

Faut-il sortir Hatem Ben Arfa de la retraite ?

Officieusement retraité depuis 2022, Hatem Ben Arfa aurait pourtant été approché par l’OGC Nice l’hiver dernier pour un improbable retour sur les terrains. L’illustration de la marque encore indélébile laissée par un joueur fantastique. Mais aussi du manque d’inspiration de certains clubs français ?

C’est une information sortie de nulle part et quasiment passée inaperçue : David Silva, 40 ans, a signé au Supreme Sha Tin (Hong Kong) début octobre. Trois ans après avoir annoncé sa retraite. Et si l’on ne sait pas si l’Espagnol jouera réellement quelques minutes en Asie, le voici en tout cas revenu dans le circuit. Ce scénario, la Ligue 1 aurait également pu le connaître en janvier dernier. Dans les colonnes de Nice Matin , Claude Puel s’est en effet épanché sur la brève réflexion autour d’une signature de Hatem Ben Arfa à l’OGC Nice. « Ça pouvait être catastrophique » , se souvient l’entraîneur des Aiglons.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

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