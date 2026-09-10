Faut-il se faire une raison avec Illia Zabarnyi ?

Pendant que les joueurs du PSG se sont régalés ce mercredi soir en balayant le Slovan Bratislava six buts à un, Illia Zabarnyi a, comme souvent, semblé être le seul de ses coéquipiers à peiné dès que le jeu penchait sur lui. Un ressenti qui ne date pas d’hier et qui plonge le cas de l’Ukrainien dans un dilemme cornélien : est-il (toujours) trop tôt pour l’enterrer ou est-ce le moment de dire stop ?

On joue la 57 e minute de Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava, le festival rouge et bleu continue de s’abattre sur les visiteurs et le cinquième pion de la soirée est planté. On se dit alors que ça ne risque pas de s’arrêter, que les entrants vont se joindre à la fête et que le 7-0 infligé à Brest en barrages de Ligue des champions le 19 février 2025 sera au moins égalé. C’était compter sans la passivité défensive dont a fait preuve Illia Zabarnyi, quelques dizaines de secondes plus tard. Sur une action qui semblait anodine, Suleiman Camara, ailier explosif du Slovan, récupère le ballon sur l’aile gauche et appuie simplement sur le champignon pour se défaire du marquage (si on peut appeler ça un marquage) du défenseur central ukrainien, trop facilement éliminé, et finalement déclencher une lourde frappe en lulu.

Sur l’ensemble de la rencontre, le droitier ne semble pas en dessous de ses partenaires mais, d’un côté, il n’a pas eu à s’employer, ou presque : aucun tacle et une seule interception. Toutefois, dès que le danger arrive, l’ancien du Dynamo Kiev affiche une forme de crainte peu habituelle pour un défenseur de son gabarit (1,89 mètre pour environ 80 kilos) et son standing. Un standing qu’il a acquis à son arrivée dans la capitale pour plus de 63 millions d’euros en août 2025.…

Par Arthur Chanteclair pour SOFOOT.com