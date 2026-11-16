Faut-il s'inquiéter de la prestation défensive des Bleus ?

Oui, l'équipe de France a battu la Turquie dimanche, terminant la première phase de la Ligue des nations en tête de son groupe. C'était le plan. En revanche, se faire peur contre l'un des cancres de la compétition, ce n'était pas prévu. Défensivement, les Bleus n'ont pas respiré la sérénité, loin de là. Un gros avertissement avant 2027.

Deux ans après un triste 0-0 face au Canada, le public bordelais attendait autre chose pour ses retrouvailles avec l’équipe de France. Des buts, évidemment, mais surtout du jeu et une victoire sans trembler contre la Turquie, l’une des rares équipes à zéro point de cette Ligue des nations. Les plus exigeants sont sans doute repartis déçus au regard de la fébrilité qui a transpiré de ces Bleus, particulièrement dans leurs trente derniers mètres. Ce n’était pas un onze type, certes, mais on est en droit d’attendre mieux.

« J’aurais pu tuer l’équipe »

Les Bleus ont concédé 13 tirs, encore plus que jeudi en Italie. Plus embêtant encore, les Turcs ont réussi à frapper neuf fois dans la surface. Ils ont même davantage centré que l’équipe de France (neuf centres à huit). Zinédine Zidane avait pourtant renouvelé ses latéraux, en grande difficulté à Milan, en titularisant Andy Diouf et Saël Kumbedi. Cela n’a pas réglé le problème. À la demi-heure de jeu, Mike Maignan a sauvé la patrie, et on se demande encore comment, à bout portant face à Ismail Yüksek, alors que le milieu turc avait échappé à la « surveillance » d’Ibrahima Konaté. L’autre moitié de la charnière, Jérémy Jacquet, a envoyé son dégagement de la tête directement sur Arda Güler, qui a mis le ballon au fond, avant que le hors-jeu sauve les Bleus (53 e ). « J’aurais pu tuer l’équipe » , a glissé le défenseur de Liverpool sur TF1, pas très fier de lui.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com