Faut-il s'attendre à une augmentation de la taxe foncière ?

Entre la suppression de la taxe d'habitation, la crise sanitaire et la hausse prévisible de la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères et de la Gemapi, Le Parisien/Aujourd'hui en France alerte sur les risques d'une hausse prochaine de la taxe foncière pour compenser.

Tous les propriétaires ont désormais dû recevoir leur avis de taxe foncière, à payer d'ici à la mi-octobre. Avec une question : va-t-elle être impactée par la suppression de la taxe d'habitation ? Comme promis par Emmanuel Macron, 80% des Français les plus modestes ne la payent désormais plus. Et cette année, les 20% restant vont profiter d'un premier dégrèvement avant sa suppression totale en 2023.

L'Etat assure que la taxe foncière ne sera pas augmentée pour compenser la perte de ces revenus pour les communes. Pourtant certaines vont quand même y perdre. "On a créé un système de compensation des perdants et de prélèvement des gagnants relativement complexe et qui va perdurer. Or, il dépend de la situation des collectivités constatée au moment de la réforme" , explique mardi 21 septembre au Parisien/Aujourd'hui en France l'économiste Brice Fabre, directeur du programme Fiscalité des ménages à l'Institut des politiques publiques (IPP).

"L'Etat a pris 2017 comme année de référence. Chez nous, c'est 700.000 euros de perdus, car nous avions augmenté notre taux de taxe d'habitation en 2018 et la compensation n'en tient pas compte", déplore notamment Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux (Hauts-de-Seine) et secrétaire général de l'Association des maires de France (AMF). Pour compenser, l'édile a augmenté début 2021 son taux de taxe foncière de 5%, rapporte le quotidien, qui précise que "6.000 communes qui ont augmenté leur taux de taxe d'habitation en 2018 et 2019 (sont) dans le même cas."

En mai dernier, une étude de l'AMF soulignait par ailleurs qu'un tiers des communes envisageait d'augmenter cette année la taxe foncière , en moyenne de 2% ou 3%, pour faire face aux pertes de recettes provoquées par la crise du Covid-19 et maintenir les investissements.

"Rendre la taxe foncière si impopulaire qu'elle finirait par être supprimée"

Outre la compensation de la taxe d'habitation et de la crise du Covid-19, la taxe foncière a de bonnes chances d'augmenter ces prochaines années à cause de la probable hausse de deux taxes qui la compose , à savoir la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères, à cause de la hausse jusqu'en 2025 d'une sous-taxe spécifique sur l'enfouissement et l'incinération des déchets, et la Gemapi, collectée par les intercommunalités pour se prémunir des risques d'inondations.

"C'est sans compter sur l'augmentation de la population et des besoins en matière sociale, de la loi EGalim et de ses obligations sur la cantine scolaire, et de la volonté de l'Etat de revaloriser les salaires des agents de catégorie C, essentiellement employés par les communes, ce qui devrait coûter un milliard d'euros sur les deux prochaines années" , ajoute par ailleurs Philippe Laurent.

"J'en viens à me demander si l'objectif n'est pas de rendre la taxe foncière si impopulaire qu'elle finirait par être supprimée par l'Etat .L'Etat mettrait alors en place un impôt sur la fortune immobilière plus important qu'aujourd'hui, qu'il redistribuerait aux collectivités sous forme de subventions", souligne le secrétaire général de l'AMF.