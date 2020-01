Faut-il revenir sur le non-cumul des mandats ? Les députés qui veulent être maires sont divisés

Un demi-mandat, et puis s'en va ? Environ 50 députés, dont une vingtaine de membres de la majorité, sont candidats aux élections municipales des 15 et 22 prochains. Mais la loi sur le non-cumul des mandats, votée en 2014 et entrée en vigueur en 2017, leur interdit désormais de cumuler leur fonction parlementaire avec celui de maire ou de maire adjoint. Autrement dit : les députés qui seront élus à l'issue du scrutin des 15 et 22 mars devront aussitôt quitter l'hémicycle, s'ils souhaitent exercer à la tête d'une mairie.Certains aimeraient bien assouplir ce non-cumul des mandats, que la députée LREM Sonia Krimi n'hésite pas à qualifier de « grosse connerie du Parti socialiste [majoritaire en 2014, NDLR] ». « Je réalise à quel point c'est compliqué de comprendre les enjeux de terrain quand on n'est pas élu local », pointe celle qui brigue la mairie du Havre.Une proposition de loi pour assouplir le non-cumulLes députés Benoît Simian et Jean-Bernard Sempastous, tous les deux membres de la majorité, avaient proposé l'an dernier d'assouplir la loi en excluant de son champ d'application les petites villes. Dans leur projet de texte, un député pouvait ainsi être également maire si la commune dans laquelle il est élu a moins de 9000 habitants.Mais leur proposition a été rejetée à plusieurs reprises. « Dans les territoires ruraux, le cumul pour un député-maire ou pour un sénateur-maire est une équation naturelle, pour éviter le risque de déconnexion avec les territoires », martèle toujours Benoît Simian. qui regrette d'avoir fait face à « de nombreux freins ». Emmanuel Macron lui-même avait pourtant ouvert la voie, il y a un an, en pleine crise des Gilets jaunes. « Faut-il permettre de avoir des mandats locaux, du moins dans certaines proportions, sans être dans des exécutifs de premier plan, peut-être ? C'est à vous et aux parlementaires d'avoir ce débat », avait indiqué le chef de ...