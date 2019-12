Faut-il renoncer au foie gras pour les fêtes ?

«Cette année, j'ai décidé de faire l'impasse sur le foie gras, même si j'aime ça», avoue Stéphanie. C'est la première fois que cette blogueuse culinaire bordelaise, âgée de 46 ans, renonce à ce mets festif. Beaucoup de ses amies, devenues végétariennes, ont fini par avoir raison de son appétit en lui «ouvrant les yeux» sur la maltraitance animale. Même si elle s'en défend, la résolution de Stéphanie a sans doute été confortée par le visionnage d'une vidéo désolante. Le 11 décembre dernier, en effet, des images choc tournées deux mois plus tôt par l'association L214 dans le couvoir d'une exploitation du Lycée agricole de Périgueux, provoquaient indignation et malaise : on y découvrait des canettes en piteux état, placées vivantes dans une benne remplie des cadavres de leurs congénères. «Les couvoirs, sortes d'incubateurs géants d'œufs de canards élevés pour leur foie, sont la première étape avant l'élevage puis le gavage proprement dit. Depuis 1999, la loi prévoit que ces structures soient équipées d'un moyen mécanique entraînant la mort immédiate en cas de surplus de production», détaille Isis de La Bruyère, chargée d'enquêtes à L214.Face au foie gras, certains clients, même pas végans, s'indignentAucun oiseau ne devrait donc subir une telle maltraitance. Négligence ordinaire ou cas isolé ? Selon le directeur de l'établissement, c'est par manque de moyens que l'exploitation n'a pu se doter de cette machine à broyer, et que les canetons ont malheureusement fini à la benne. «La faute revient en grande partie aux services vétérinaires, qui ont fait preuve de complaisance ou n'ont pas détecté ces mauvaises pratiques, contre lesquelles nous avons porté plainte, indique Isis La Bruyère. Nous n'affirmons pas que ces faits sont systématiques dans la filière du foie gras. À ma connaissance, le cas s'était produit dans un couvoir du Finistère, que nous avons ...