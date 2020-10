Faut-il interdire la publicité pour les produits polluants ?

Bruno Le Maire s'est dit opposé à une telle interdiction, préférant une meilleure information du consommateur.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire le 29 septembre 2020. ( AFP / BERTRAND GUAY )

La Convention citoyenne sur le climat a fait des propositions pour encadrer la publicité sur les produits polluants et mauvais pour la santé. Le ministre de ministre de l'Economie Bruno le Maire s'est dit opposé mardi à une telle pratique. " Vous avez le choix entre interdire et informer ", a déclaré le ministre sur France Info . " Comme je crois à l'intelligence des Français, je pense qu'il faut informer le consommateur ", a-t-il ajouté.

Evoquant le rapport de l'ONG WWF qui dénonce "l'impact écrasant des SUV sur le climat" et qui juge leur croissance rapide dans le parc automobile français "incompatible" avec le respect des engagements français de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le locataire de Bercy a expliqué être "convaincu que si on informe très clairement les Français sur les dommages que causent à l'environnement certains véhicules très polluants, ils changeront leurs habitudes de consommation".

" Il y a une voie à laquelle je suis totalement opposé, c'est la voie de l'interdiction systématique ", a encore dit le ministre, qui est partisan "d'un message beaucoup plus clair sur les émissions de CO²". "Des informations plus claires peuvent être extrêmement utiles pour garantir qu'on lutte plus rapidement contre le réchauffement climatique", selon lui. "L'information plutôt que la contrainte, le pari de l'intelligence plutôt que le pari de l'obligation, voilà ma conception de l'écologie", a résumé Bruno Le Maire. "Dans les discussions que nous avons avec les parlementaires, il y a ce qu'on demandera aux entreprises, qu'elles soient plus transparentes sur les émissions de CO²", a-t-il par ailleurs précisé.

La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili s'est pour sa part déclarée "favorable à un encadrement" de la publicité et a souligné que la publicité "incite à consommer un certain nombre de produits", alors qu'il y a des produits "dangereux pour l'environnement".