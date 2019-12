Faut-il forcément être heureux au travail ?

La question du bonheur au travail intéresse de plus en plus les entreprises. Les salariés en profitent-ils ? Réponse avec cette vidéo, diffusée lors des conférences O21.

C'est le phénomène à la mode au sein des entreprises : s'occuper du bonheur de ses employés. Cette technique de management, qu'on appelle happiness management (management du bonheur, en français), s'est concrétisée par l'arrivée médiatisée de chief happiness officers (responsables du bonheur), l'installation d'espaces de travail ludiques, voire de baby-foot, toboggans ou salles de sport privées.

Si le happiness management permet mettre le bien-être du salarié au cœur des préoccupations des employeurs, il comporte, malgré tout, des risques. Pour le professeur en management Thibaut Bardon, imposer une certaine vision du bonheur peut créer des tensions ou même mener à des phénomènes de burn out et n'apporte pas nécessairement à chacun ce qu'il cherche dans son travail : du sens.

Lycéens, étudiants, professeurs, parents, jeunes diplômés... « Le Monde » vous donne rendez-vous en 2019 à Saint-Etienne, Marseille, Nancy, Paris et Nantes pour de nouvelles éditions des événements O21 /S'orienter au 21e siècle : des conférences et des rencontres inspirantes pour trouver sa voie. Plus d'informations ici.

Sources :

« Les entreprises s'occupent de votre bonheur... pour votre plus grand malheur ? », Thibaut Bardon, Challenges.Happiness and Productivity, Andrew J. Oswald, Eugenio Proto and Daniel Sgroi, Warwick University, 2015.« Chief happiness officer : appât marketing ou vraie valeur ajoutée ? », étude Joblift, 2017.« Why compulsory happiness at work is making us miserable », André Spicer, Cass Business School.... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr